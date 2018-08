Schwester erstochen: Afghane muss in Wien vor Gericht

Der Prozess gegen einen Afghanen, der im September letzten Jahres seine Schwester ermordet haben soll, ist für den 22. August vor dem Wiener Schwurgericht angesetzt.

Am 22. August hat sich der gebürtige Afghane vor einer Wiener Schwurgericht zu verantworten, der im vergangenen Herbst in der Puchsbaumgasse in Favoriten seine jüngere Schwester ermordet haben soll. Ihm drohen im Fall eines Schuldspruchs zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft – die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zumindest 21 Jahre und drei Monate alt war.