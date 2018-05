Schussattacke auf 19-Jährigen in NÖ: Beschuldigter kündigte Tat in Brief an

Der 18-Jährige kündigte die Attacke in einem Brief an. - © bilderbox.com (Sujet)

Jener 18-Jährige, der am Mittwoch einen Jugendlichen vor einer Schule in Mistelbach bei einer Schussattacke verletzte, dürfte die Tat in einem Brief angekündigt haben. Laut Mutter des Beschuldigten habe er geschrieben, dass er sich an zwei Burschen rächen wollte.