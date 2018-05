Royale Hochzeit LIVE: Prinz Harry und Meghan Markle heiraten

Der heutige Tag ist auf jeden Fall durchgetaktet:



10.00 Uhr (MESZ, 09.00 Uhr Ortszeit): Der Park von Schloss Windsor wird für die 2.640 Gäste aus der Bevölkerung geöffnet. Eingeladen sind unter anderem 1.200 Jugendliche, 200 Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen, 100 Kinder aus Schulen der Umgebung und 530 Angestellte des Königshauses.



10.30 Uhr: Die etwa 600 Hochzeitsgäste werden mit Bussen bis zum runden Turm von Schloss Windsor gebracht und gehen zu Fuß bis zum Südeingang der St. George's Chapel - der geschichtsträchtigen Kirche, in der die Trauung stattfindet.



12.00 Uhr: Die letzten Gäste, die nicht zur Königsfamilie gehören, nehmen in der Kirche Platz.



12.20 Uhr: Die Mitglieder des Königshauses fahren im Auto zur Kirche oder gehen zu Fuß dorthin. Sie betreten das Gotteshaus durch das Galiläa-Portal an der Südseite. Prinz Harry und der Trauzeuge, sein Bruder William, kommen wahrscheinlich zu Fuß an der Treppe an der Westseite an, wo sie zunächst die auf dem Gelände versammelte Menge begrüßen.



Meghan Markle und ihre Mutter Doria Ragland fahren mit dem Auto nach Schloss Windsor. Vor der Kirche trifft die Braut auf ihre Blumenkinder. Gemeinsam betreten sie die Kirche ebenfalls über die Stufen an der Westseite.