Royale Hochzeit: Das Brautkleid von Meghan Markle

Meghan Markle habe Keller Anfang des Jahres getroffen und sich für sie entschieden, teilte der Kensington-Palast am Samstag zu Beginn der Hochzeit mit.

The congregation stands as the newly-married Duke and Duchess of Sussex process through St George’s Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/gAD70k14U0

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19. Mai 2018