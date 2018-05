Royal Wedding: Meghan Markle wird von Vater vom Altar geführt

Meghan Markle wird von ihrem Vater zum Traualter geführt. - © Yui Mok/Pool via AP

In Zwei Wochen stehen Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle vor dem Traualter. Der Vater der Schauspielerin wird die 36-Jährige zum Altar führen, wie der Kensington-Palast am Freitag in London mitteilt.