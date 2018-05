Was trägt Prinz Harry zur Hochzeit mit seiner Meghan Markle?

Franziska Sturm, Hochzeits-Expertin bei STURM privat, weiß, dass der männliche Adel meist in Uniform heiratet. Auch Prinz William ist dieser Tradition gefolgt, doch bei Prinz Harry scheidet die Uniform aus, meint Franziska Sturm, da er die Britische Luftwaffe und die Armee 2015 verlassen hat. „Ich denke, dass Harry standesgemäß im Cut heiraten wird“, so die Expertin. Darunter versteht man eine knielange, taillierte Jacke mit rückenseitigem Schlitz und steigendem Revers vorne. Meist ist dieser in Grautönen gehalten, aber auch Schwarz und Dunkelblau sind weit verbreitet. Kombiniert wird dazu häufig ein Orden aus der Armee und der passende Plastron. Ein Zylinder rundet das Outfit ab.

(Red.)