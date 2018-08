Seiler und Speer duellieren sich musikalisch mit The BossHoss in der Wiener Marx Halle.

Red Bull Music Soundclash in Wien: Seiler & Speer vs. The BossHoss

Am 17. November 2018 battlen sich Seiler und Speer mit The BossHoss beim ersten Red Bull Music Soundclash in der Wiener Marx Halle um die Gunst des Publikums.

“Die Künstler spielen ihre eigenen Hits, covern Songs der anderen Band, bringen Stücke des Gegenübers zu Ende, kleiden bekannte Lieder in ein neues Gewand und begrüßen nahmhafte Überraschungsgäste auf der Bühne”, heißt es in der Ankündigung des Events am Montag. In sechs Runden duellieren sich die österreichischen Lokalmatadore Seiler und Speer mit deutschen Cowboys von The BossHoss ab 20 Uhr musikalisch. Welche Band den Red Bull Music Soundclash gewinnt, entscheidet allein das Publikum mit Applaus, Jubel und Euphorie. Tickets gibt es für Frühbucher um 34 Euro.