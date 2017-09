Rapid Wien: Ivan Močinić erneut operiert

Mittelfeldspieler Ivan Močinić hat sich nach Informationen des Kurier am Dienstag einer Operation an seinem verletzten Knie unterzogen. Der Rapidler laboriert an einem Knorpelschaden. Dass er zumindest die komplette Herbstsaison verpassen würde, war bereits zuvor klar gewesen.

Močinić zog sich im Jänner dieses Jahres einen Meniskuseinriss zu und gab erst in der Sommervorbereitung ein Kurz-Comeback.

(APA, Red.)