Rapid Wien gegen Slovan Bratislava: Die Stimmen zum Spiel

Nach dem fulminanten 4:0-Sieg von Rapid Wien über Slovan Bratislava melden sich die Trainer sowie der Dreifachtorschütze Christoph Knasmüllner zu Wort.

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): “Wir sind zeitig in Führung gegangen, das war sehr wichtig. Wir haben 99 Prozent umsetzen können, von dem was wir uns vorgenommen haben. Ein frühes Tor hilft da natürlich. In der zweiten Halbzeit sind wir mit einer ähnlichen Wucht rausgegangen. Bei zwei, drei Situationen haben wir Glück gehabt, dass sie das Tor nicht machen. Ich bin sehr stolz auf die Truppe. Wir haben (das Spiel, Anm.) heute anders aufgebaut als normal, wir haben asymmetrisch aufgebaut. Wir haben Potzmann hinten gelassen wegen Moha, weil wir gewusst haben, der ist sehr stark. Die Mannschaft hat heute gesehen, was wirklich in ihr steckt.”