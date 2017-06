Rapid und Austria Wien: Testspiele und Sommer-Vorbereitung im Überblick

Nach einer relativ kurzen Sommerpause beginnt für die Teams der tipico-Bundesliga wieder der Alltag auf dem Fußballplatz. Bis zum Saisonstart Mitte Juli wird wieder erst Kondition geschunden, um sich danach den Feinschliff für die Aufgaben in der neuen Spielzeit 2017/18 zu holen.

Sowohl der Kader der Wiener Austria, als auch jener von Rapid treffen am 19. Juni zu sportmedizinischen Leistungstests zusammen. Tags darauf startet dann der ordentliche Trainingsbetrieb, bei den “Veilchen” in der Klubakademie, bei den Grün-Weißen auf dem Gelände des Ernst-Happel-Stadions.

Austria Wien: Testspiele und Trainingsplan für den Sommer

Trainingsstart: 19. Juni 2017 (Austria-Akademie)

Trainingslager: 23. Juni bis 1. Juli 2017 in Seeboden (Kärnten)

Folgende Testspiele stehen bei der Austria diesen Sommer auf dem Programm:

SC Tamsweg (23. Juni, 18:00 Uhr, in Tamsweg)

Rubin Kazan, RUS (28. Juni, 18:00 Uhr, Sportplatz Möllbrücke)

Arsenal Tula, RUS (30. Juni, 18:00, in Seeboden)

Dunajská Streda, SVK (5. Juli, 18:30 Uhr, Austria-Akademie)

SC/ESV Parndorf (8. Juli, 16:00 Uhr, in Frauenkirchen)

Trainingsplan und Testspiele von Rapid Wien während der Vorbereitung

Trainingsstart: 19. Juni 2017 (Trainingsplätze Ernst-Happel-Stadion)

Trainingslager: 28. Juni bis 5. Juli 2017 in Windischgarsten (Oberösterreich)

Folgende Testspiele stehen bei Rapid im Sommer auf dem Programm:

SG Traiskirchen (24. Juni, 18:00 Uhr, im Sport- und Freizeitzentrum Traiskirchen)

Strudengau-Auswahl (28. Juni, 18:30 Uhr, in Grein an der Donau)

Celtic Glasgow, SCO (1. Juli, 17:00 Uhr, Ertl-Glas-Stadion in Amstetten)

AS Monaco, FRA (9. Juli, 17:30 Uhr, Allianz-Stadion)