Randalierer legte U-Bahnlinie U6 lahm: Polizist bei Festnahme verletzt

Der Betrieb der U-Bahnlinie U6 war durch den Einsatz unterbrochen. - © Johannes Zinner/Wiener Linien

Am Dienstag pöbelte ein aggressiver 30-Jähriger mehrere Fahrgäste in der U-Bahnlinie U6 an. Die Polizeibeamten versuchten den Mann zum Verlassen des U-Bahnzuges zu bewegen, als er plötzlich einen Polizisten attackierte.