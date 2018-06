Räuber versteckte sich nach Überfall auf Pensionistin in der Alten Donau in Wien

Der Mann wurde vom Polizeihund in der Alten Donau aufgespürt. - © LPD Wien/pixabay.com

Das Wasser stand einem 22-Jährigen am Mittwoch sprichwörtlich bis zum Hals: Nach einem Raub an einer Pensionistin versteckte sich der Dieb in der Alten Donau und bedeckte sich mit Wasserpflanzen. Polizeihund “DiNozzo” spürte den Flüchtigen trotzdem auf, auch ein weiterer Komplize des Mannes wurde festgenommen.