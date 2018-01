Radfahrer in Wien-Leopoldstadt von Auto überrollt – starb noch an Unfallstelle

Der 72-jährige Radfahrer verstarb nach dem Unfall mit einem Auto. - © APA (Sujet)

In Wien-Leopoldstadt ereignete sich Dienstagfrüh ein tödlicher Unfall. Ein 72-jähriger Radfahrer stieß an einer Kreuzung mit einem PKW zusammen. Der Pensionist wurde zu Boden geschleudert und erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.