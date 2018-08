Putin zu Gast bei Kneissl-Hochzeit: Wer zahlt die Sicherheitsvorkehrungen?

Wladimir Putin ist Hochzeitsgast von Karin Kneissl - am Samstag werden deshalb mehrere hundert Polizisten im Einsatz stehen, darunter auch die Cobra. Doch wer kommt eigentlich für die Kosten der Sicherheitsvorkehrungen auf?

Die bevorstehende Hochzeit von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) inklusive ihrem prominentesten Gast, Russlands Präsident Wladimir Putin, sorgt bei der steirischen Exekutive für eine Herausforderung: Mehrere hundert Beamte in Uniform sowie in Zivilkleidung werden im Einsatz sein – darunter auch die Spezialeinheit “Cobra”. Sie alle bereiten sich auf mehrere Ablauf-Varianten vor.

Die genauen Ankunftszeiten von Putin in der Steiermark bleiben ein Geheimnis und auch die Veranstaltungsorte werden nicht offiziell kommuniziert. Im Gespräch seien jedoch unter anderem die regional bekannten Gasthöfe Wratschko in Gamlitz und Tscheppe an der Weinstraße, berichteten Medien am Donnerstag. Vom Flughafen aus soll Putin mit einem Hubschrauber in die Südsteiermark geflogen werden und auch von einer Kutschenfahrt ist die Rede. Wie der Ablauf dann tatsächlich stattfinden wird, dürfte wohl bis zum Schluss nicht an die Öffentlichkeit dringen.