Putin in Wien: Ringsperren und Platzverbote am Dienstag

Es wird empfohlen, ab ca. 17.30 bis 19.00 Uhr die Bereiche der Ringstraße, Schwarzenbergplatz, Lothringerstraße, Am Heumarkt, Rennweg, Karlsplatz und Prinz Eugen-Straße zu meiden und nach Möglichkeit großräumig auszuweichen.

Der morgige Staatsbesuch erfordert auch die Erlassung von Platzverboten im innerstädtischen Bereich. Diese treten in Kraft:

11:30 Uhr- Ballhausplatz

16:00 Uhr- Schwarzenbergplatz

17:30 Uhr- Maria-Theresien-Platz



