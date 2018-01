Probleme mit oBikes nicht nur in Wien: Zerstörte Leihräder als Instagram-Trend

Die Leihräder von "Ofo" und "Obike" sorgen in vielen Städten für Probleme. - © AP Photo/Mark Schiefelbein

Nicht nur in Wien sorgen massenhaft abgestellte Leihräder für Ärger. Auch in anderen Städten werden die Anbieter von “ofo” und “oBike” kritisch gesehen. Der Hass auf die gelben Leihräder entlädt sich in Zerstörungen und Entsorgungen. Fotos davon werden auf Instagram unter Hashtags wie #sad_obikes_of_vienna, #sadobikes oder #trashedobikes zum Trend.