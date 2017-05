PRO PLAN Dog Diving Trophy: 3 Monatsvorräte Hundefutter zu gewinnen

Die PRO PLAN Dog Diving Trophy wird im Rahmen des Hundetags in Baden am 03. Juni zugunsten des Tierheims Baden veranstaltet. Bei der Hundetrendsportart Dog Diving geht es darum, dass Hunde einen möglichst weiten Sprung von einer Rampe aus in ein Wasserbecken absolvieren. Jetzt bietet die Fachhandelsmarke PRO PLAN allen Interessierten die Möglichkeit, Dog Diving für einen guten Zweck auszuprobieren und veranstaltet im Rahmen des Hundetags in Baden am 3. Juni eine Sonderkategorie mit sozialem Mehrwert.

PRO PLAN Dog Diving Trophy 2017

Die PRO PLAN Dog Diving Trophy richtet sich an interessierte Zwei- und Vierbeiner, die nicht in einem sportlichen Wettbewerb, sondern als Fans der Hundesportart Dog Diving, ihre Hunde für einen guten Zweck ins Wasser springen lassen wollen. Auch prominente Dog Diving Fans, wie DaC Charity-Lady Yvonne Rueff mit Hündin Mia, TV-Moderator Andreas Moravec mit Hündin Haily und Sänger Eric Papilaya mit Hund Spot, werden gemeinsam mit ihren Fellnasen an der PRO PLAN Dog Diving Trophy teilnehmen und für einen guten Zweck möglichst viele Sprungmeter zurücklegen. Innerhalb der Sonderkategorie gibt es keinen Sieger, sondern die Sprungergebnisse aller teilnehmenden Dog Diving Fans werden zusammengefasst. PRO PLAN spendet schließlich für jeden ersprungenen Meter 100 gefüllte Futternäpfe an das Tierheim Baden.

Für den guten Zweck: Startplatz gewinnen

Wer seinen eigenen Hund selbst für den guten Zweck an der PRO PLAN Dog Diving Trophy am 03. Juni 2017 im Rahmen des Hundetags in Baden teilnehmen lassen möchte, hat nun die Chance, unter diesem Link einen der begehrten Startplätze zu gewinnen. Aufgepasst: Stark limitiertes Starterfeld!

Monatsvorräte an PRO PLAN Hundefutter gefällig? Hier geht’s zum Gewinnspiel!

Purina PetCare Österreich Mitarbeiterin Sandra Marx freut sich über die Verbindung von Unterhaltung, Sport und sozialem Mehrwert: “Die Sprünge aller Vierbeiner tragen zum Tierfutterspendenergebnis für das Tierheim Baden bei. PRO PLAN verbindet mit der Sonderkategorie der PRO PLAN Dog Diving Trophy nun schon zum zweiten Mal die Möglichkeit, Spaß und Bewegung gemeinsam mit dem eigenen Hund in einer sicheren Umgebung zu erleben und dabei auch noch etwas Gutes für das Tierheim Baden zu tun.”

PRO PLAN Dog Diving Trophy 2017

Samstag, 03. Juni 2017, 14:00 – 15:00 Uhr

Hundetag Baden, Trabrennbahn Baden, Mühlgasse 100/106, 2500 Baden