Preview auf das Popfest 2017: Erste Acts bereits bekannt

Die diesjährige Eröffnungsshow auf der Seebühne vor der barocken Karlskirche punktet mit Groove- und Energiefaktor: Heisser Reggae-Dancehall mit Haltung von Mono & Nikitaman trifft auf avancierten R’nB und Bass-Music des erst 20jährigen Soundtüftlers Salute.

Davor noch gibt der Salzburger Rapper Scheibsta mit seinen Buben die Stimmung vor. Weiters bestätigt: Seebühnen-Auftritte der Linzer Newcomer Flut und Der Nino aus Wien am Freitag, sowie am Samstag erstmals schwere, metallische Sounds gleich im Doppelpack mit Mother’s Cake und Kaiser Franz Josef.

Weitere Acts am diesjährigen Popfest

Postpunk von Bruch und Pop-Acts wie Onk Lou und Möwe sind heuer ebenfalls mit von der Partie. Zudem werden an einem Spezialabend Gustav und ihre Band Lieder aus der Proletenpassion performen und Mira Lu Kovacs im Verbund mit Kompost 3 als Supergroup 5K HD ihr brandneues Projekt vorstellen.

Den traditionellen Abschluss des Konzertreigens am Sonntag in der Karlskirche bereiten u.a. die international arrivierte Pop-Avantgardistin Maja Osojnik und die in New York lebende Austrokanadierin Meaghan Burke mit der Präsentation ihres neuen Albums – ein Abend zwischen Kammermusik und Grunge.

Rahmenprogramm rund um den Wiener Karlsplatz

Ergänzend zu den insgesamt an die 60 auftretenden Live-Acts bietet das Popfest wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm im Wien Museum mit prominent besetzten Panels, Live-Showcases und Diskussionen u.a. zum Thema “Pop-Texte”, sowie einen vorausschauenden Thementag zu der im Herbst startenden Großausstellung über die Szenen heimischer Popmusik (“Ganz Wien”).

Das vollständige Programm des 8. Popfest Wien wird Ende Juni vorgestellt. Für das diesjährige Programm zeichnen sich die Musikerin Ana Threat und ORF-Musikscout Eberhard Forcher als Kuratoren-Team verantwortlich.