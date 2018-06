Polizeieinsatz in Wien-Hernals: Mann schmeißt Dachziegel von Wohnhaus in der Wattgasse

Wie die Polizei auf ihrem Twitter-Account mitteilt, wollten Polizeibeamte gegen 2.15 Uhr in der Nacht auf Donnerstag in der Wattgasse eine Festnahmeanordnung durchführen. “Der Gesuchte flüchtete aufs Dach des Wohnhauses. Von dort warf er mehrmals Dachziegeln auf die Straße”, heißt es in dem Tweet. Der Mann wurde wegen zweifachen Raubes, zweifacher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung gesucht. “Auf dem Dach schreit er wirre Dinge und hat mit Ziegeln bereits mehrere Autos beschädigt”, sagte Sörös. Ob er eine Waffe bei sich habe, sei vorerst unklar. Verletzte gebe es bisher nicht, so der Polizeisprecher.

Mann wirft Dachziegel von Dach in Wien-Hernals

Die Polizei ist verstärkt vor Ort und das Einsatzgebiet ist großräumig abgesperrt worden. Die Wattgasse ist zwischen Hernalser Hauptstraße und Richthausenstraße gesperrt.

Seit den frühen Morgenstunden ist auch der Polizei-Hubschrauber im Gebiet rund um die Wattgasse in Wien-Hernals im Einsatz, wie eine Anrainerin VIENNA.at schrieb.

Update: Mann durch Cobra und WEGA gefasst

Ein Straftäter, der sich am Donnerstag einer Festnahmeanordnung entzogen hat und auf das Dach eines Hauses in der Wattgasse in Wien-Hernals geflüchtet war, ist nach einem stundenlangen Polizeieinsatz um 9.15 Uhr festgenommen wurden. Dabei wurde ein Taser eingesetzt.

Der unter anderem wegen zweifachen Raubes gesuchte 36-jährige Mann hatte Ziegel vom Dach geworfen. “Die Person konnte soeben durch das SEK Cobra und Wega am Dach gesichert und festgenommen werden”, twitterte die Polizei.

