Polizei vermeldet Anti-Terroreinsätze in mehreren Bundesländern

“Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können”, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Diese würden zu gegebenem Zeitpunkt erfolgen.

Laut ORF.at läuft ein Anti-Terror-Einsatz zur Zeit offenbar in Wien. Auch in Graz sollen derzeit Polizei und Verfassungsschutz im Anti-Terror-Einsatz stehen und dutzende Beamten seit den frühen Morgenstunden im ganzen Stadtgebiet Hausdurchsuchungen durchführen, wie es in dem Online-Bericht hieß.

