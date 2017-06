Pflegebedürftige Eltern mit Baseballschläger getötet: Prozess startet

Wegen zweifachen Mordes steht ein Niederösterreicher am Dienstag, den 27. Juni 2017 in Wiener Neustadt vor einem Schwurgericht.

Der damals 48-Jährige hatte seine pflegebedürftigen Eltern Anfang Jänner im gemeinsamen Wohnhaus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) mit einem Baseballschläger getötet. Das Motiv dürfte völlige Überforderung mit der Situation gewesen sein.

Eltern mit Baseballschläger getötet: Prozess-Start in Wiener Neustadt

Der 85-jährige Vater und die zehn Jahre jüngere Mutter starben in ihrem Schlafzimmer an mehreren massiven Schlägen auf die Köpfe. Der Angeklagte, der nach der Bluttat selbst den Notruf wählte und sich widerstandslos festnehmen ließ, kam von der U-Haft aufgrund von Suizidgefährdung in psychiatrische Behandlung.

Der Mann, der zwei gehörlose Schwestern hat, hatte den Ermittlungen zufolge fast ausschließlich und seit Jahren die ebenfalls gehörlosen, zunehmend gebrechlichen Eltern gepflegt. Am 4. Juli ist ein zweiter Verhandlungstag angesetzt.

(APA/Red)