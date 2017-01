Zwei Tote nach Gewaltverbrechen in Perchtoldsdorf

Ein Verdächtiger sei in Haft, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf Anfrage mit.

Es dürfte eine Familientragödie vorliegen. Schauplatz der Tat war ein Wohnhaus in der Gemeinde südlich von Wien. Das Landeskriminalamt NÖ hat die Ermittlungen übernommen.

Perchtoldsdorf: Mann soll Eltern erschlagen haben

Einem Online-Bericht von “Heute” zufolge soll ein Mann (48) seine Eltern (85 und 75) erschlagen haben. Die Polizei bestätigte das vorerst nicht.

Ein Mann, der mit der Tat in Verbindung zu stehen scheint, sei in Gewahrsam, hieß es auf Anfrage. Erste Ermittlungsergebnisse würden noch am Vormittag erwartet.

(APA)