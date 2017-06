Pfefferspray-Attacke in der Lugner City: 33-Jähriger verletzte acht Personen

Mit einem Pfefferspray verletzte der Mann acht Personen - © VIENNA.at (Sujet)

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr kam es in einem Geschäft in der Lugner City in der Gablenzgasse zu einem Zwischenfall. Ein 33-jähriger Mann sprühte im Eingangsbereich des Einkaufszentrum-Shops mehrere Personen mit Pfefferspray ein und flüchtete anschließend.