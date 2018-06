Perverser onanierte vor Kindern in Wien-Donaustadt: Polizei bittet um Hinweise

Der Mann entblößte sich auf Spielplätzen und onanierte vor den Kindern. - © pixabay.com

Am 3. und 4. Juni 2018 kam es in den Stadtteilen Stadlau, Essling und Aspern in Wien-Donaustadt zu mehreren Fällen der sexuellen Belästigung. Ein Mann entblößte sich vor Schulen und Kindergärten und onanierte vor den Kindern.