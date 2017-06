Pensionsanpassung: Seniorenrat will Klarheit vor der Nationalratswahl

Der Seniorenrat will Klarheit zur Pensionsanpassung noch vor der Nationalratswahl. - © APA (Sujet)

Vor der Nationalratswahl will der überparteiliche Seniorenrat Klarheit zur Pensionsanpassung. “Die Parteien müssen wissen, dass der Wähler das genau beachten wird”, meinte Pensionistenverbandschef Karl Blecha (SPÖ) am Freitag in einer Pressekonferenz. Man habe im Vorfeld der anstehenden Erhöhung eine Arbeitsgruppe gegründet, so Seniorenbund-Vorsitzende Ingrid Korosec (ÖVP).