Ottakringer Maibaumfest 2017: Zünftiges Volksfest mitten in der Stadt

Am Sonntag soll der 16 Meter hohe Maibaum mit reiner Muskelkraft in seine Verankerung gehievt werden. Mit viel „Kraft, aber auch jeder Menge Fingerspitzengefühl wird der riesige Fichtenstamm in seine Verankerung bugsiert und langsam in die Lüfte entlassen. Dabei darf man sich keine Fehler oder Unachtsamkeiten erlauben …

Nervenkitzel ist also garantiert. Die Blasmusikkapelle der Post- und Telekommusik, die Volkstanzgruppe aus Kierling sowie Schmankerl vom Grill sorgen für gute Stimmung und geben Takt und Kraft zum Anfeuern.

Wann: 30. April 2017 ab 18:00 Uhr

Wo: U3 Ottakring/Paltaufgasse

Programm: G´schmackige Würstel vom Grill sowie frisch gezapftes Bier

Blasmusik der Post- und Telekommusik Wien, Volkstanzgruppe der Gemeinde Kierling in Niederösterreich, Folkloretanz