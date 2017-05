ORF ON zieht noch im Jahr 2017 auf den Küniglberg

ORF ON logiert derzeit im 19. Bezirk an der Heiligenstädter Lände (so wie Ö3). Im Laufe des Jahres wird es im dritten Stock des “Gebäude 1”, also des Haupttrakts am Küniglberg, Quartier beziehen, das nach der Renovierung soeben wiederbesiedelt wurde. Die Onliner werden sich das Stockwerk mit dem geplanten ORF 1-Channelmanagement sowie der Information von ORF eins teilen.

Das Gebäude 1 werde somit “überwiegend Programmaktivitäten gewidmet”, heißt es im ORF. ORF ON werde eine selbstständige Einheit bleiben, wird versichert; allerdings erhoffe man sich eine bessere Zusammenarbeit insbesondere mit ORF eins. Außerdem könne man somit generell auch mit anderen Einheiten “besser multimediale Projekte realisieren”.

