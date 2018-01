ÖVP-Klub fixierte seine freien Nationalratsmandate

Neu im Parlament sind nun Franz Hörl, Maria Smodics-Neumann, Josef Smolle und Angelika Kuss-Bergner. Nach dem Wechsel in Regierungsfunktionen wurden in der ÖVP-Fraktion vier Plätze frei. Zwei Nachrücker kommen über die Bundesliste rein, einer aus der Steiermark und eine aus Kärnten. Da Karl Mahrer das Bundeslistenmandat von Parteiobmann und Kanzler Sebastian Kurz übernimmt, rückt auf der Wiener Landesliste Maria Smodics-Neumann nach. Das Bundeslistenmandat von Josef Moser, nun Justizminister, nimmt Kira Grünberg an – das bedeutet, dass auf der Tiroler Landesliste der Tiroler Wirtschaftsbundchef Franz Hörl nachrückt.

ÖVP-Wöginger froh über “hochkarätige Abgeordnete”

Das Ticket von Umweltministerin Elisabeth Köstinger, die über die Kärntner Landesliste in den Nationalrat einzog, geht an die Lehrerin Angelika Kuss-Bergner. In der Steiermark folgt auf die nunmehrige Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß der Arzt Josef Smolle.

“Ich freue mich, dass wir weitere vier hochkarätige Abgeordnete dazu bekommen”, erklärte Wöginger. Die Bereichssprecher wurden noch nicht fixiert, sollen aber bis zur Nationalratssitzung Ende Jänner feststehen.

APA/Red.