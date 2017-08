ÖBB tragen das Gepäck zum Zug: Testbetrieb am Hauptbahnhof Wien

Gepäck-Transport für sieben Euro ist am Wiener Hauptbahnhof zu bekommen - © APA/ROLAND SCHLAGER

Tragen lassen statt selber schleppen: Die ÖBB tragen Passagieren künftig das Gepäck zum oder auch in den Zug. Am Montag, dem 4. September, startet am Wiener Hauptbahnhof der Testbetrieb.