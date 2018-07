ÖAMTC warnt: Gürtel-Sperre in Wien im Juli und August

Im Sommer kommt es in Wien zu einer Sperre am Gürtel. Aufgrund von Gleisbauarbeiten im 15. Bezirk wird der Neubaugürtel im Plateau Märzstraße vom 29. Juli bis 17. August 2018 für den Verkehr komplett gesperrt.

Die Sperre im 15. Wiener Gemeindebezirk findet am Neubaugürtel im Plateau Märzstraße statt. Die Umfahrung führt über die Hütteldorfer Straße – Tannengasse – Felberstraße retour zum Gürtel. Die Hütteldorfer Straße wird ab der Löhrgasse bis zur Tannengasse als Einbahn geführt, ebenso die Tannengasse bis zur Felberstraße und die Felberstraße von der Tannengasse bis zur Zinckgasse. Die Einbahn in der Löhrgasse zwischen Märzstraße und Hütteldorfer Straße wird umgedreht.

„Man kann wohl davon ausgehen, dass die notwendigen Gleisbauarbeiten schon länger bekannt waren. Bislang gab es jedoch keine Information über die Sperre dieser wichtigen Verbindung“, so ÖAMTC-Experte Nikolaus Authried, der zudem die Umleitung durch die Tannengasse kritisiert: „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der Verkehr nicht durch den nächstmöglichen parallelen Straßenzug geführt wird, sondern eine Umleitung gewählt wurde, die über einen Kilometer mehr für den Kfz-Verkehr bedeutet“.

Öffis im Baustellenbereich behalten Fahrplan bei

Der ÖAMTC appelliert, dass im Zuge der Sanierung auch andere in absehbarer Zeit anfallende Arbeiten erledigt werden: „Wenn der Gürtel schon für den Fließverkehr gesperrt wird, sollten auch andere absehbare Arbeiten und Reparaturen, etwa an Wasserleitungen, durchgeführt werden, um weitere Verkehrsbehinderungen möglichst zu vermeiden“, so Authried abschließend.