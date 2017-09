Obdachlosen-Lager fing Feuer: Brand beim Euro Plaza in Wien-Meidling

Am Mittwoch, 13. September, gegen 08.00 Uhr in der Früh zogen Rauchschwaden unter dem Parkdeck des Euro Plazas auf der Wienerbergstraße in Wien-Meidling hervor. Das Parkdeck überspannt eine Bahnböschung, wo Obdachlose immer wieder ihr Nachtlager aufschlagen. “Dort liegen Textilien, wie Matten und Matratzen”, meint Gerald Schimpf von der Berufsfeuerwehr Wien. “Diese Lagerungen auf der Böschung sind verbrannt.” Es ist noch nicht klar, wie der Brand entstanden ist. Laut Schimpf wurden fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr zum Brand gerufen. Das Feuer konnte jedoch innterhalb einer halben Stunde von der Besatzung eines Löschfahrzeuges gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.