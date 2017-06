Nova Rock 2017: ÖAMTC gibt nützliche Tipps für Autofahrer

Leere Batterien und verlorene Autoschlüssel sind die Hauptgründe für den Einsatz der ÖAMTC-Pannenhelfer am “Nova Rock”-Festival. Besonders die warmen Temperaturen setzen der Autobatterie merklich zu, aber auch angeschlossene Kühlaggregate oder Stereo- und Klimaanlage im Dauerbetrieb können zu unliebsamen Überraschungen am Abreisetag führen.

Autoschlüssel verloren und Batterie leer: Das Hauptproblem der Autofahrer

Außerdem sollte man einen Zweitschlüssel mitführen und diesen einem Mitfahrer zur Aufbewahrung geben. Ein Schlüsselanhänger soll bei Verlust die Identifizierung beim Schlüsselfunddienst erleichtern. Wer sich absichern möchte, kann sich am mobilen Pannenstützpunkt im Eingangsbereich einen Gratis-Anhänger holen, der durch seine Nummerierung mit den Kontaktdaten des Besitzers verknüpft wird. So kann man den Schlüssel einfach in einen Postkasten werfen oder ihn direkt beim ÖAMTC abgeben und er findet garantiert seinen Besitzer wieder.

(Red.)