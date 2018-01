NÖ-Wahl: FPÖ wartet Landbauers Entscheidung ab und steht geschlossen hinter ihm

Die FPÖ steht hinter dem NÖ-Spitzenkandidaten Landbauer. - © APA (Sujet)

Die Frage des Regierungssitzes ist von den FPÖ-Gremien in Niederösterreich zu lösen, stellte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Montag am Rande einer Pressekonferenz in Wien klar. Außerdem sei die Entscheidung von Spitzenkandidat Udo Landbauer abzuwarten. Landesparteichef Rosenkranz betonte jedenfalls, das Präsidium der FPÖ NÖ stehe “geschlossen” hinter Landbauer.