NÖ: Mordverdächtiger Asylwerber ist nicht zurechnungsfähig

Der 25-Jährige soll auf dem Spielplatz einen Meisel nach Kindern geworfen haben.

Ein 25-Jähriger, der im Mai in der Asylunterkunft in Maria Enzersdorf einen Asylwerber mit einem Meißel getötet haben soll, ist laut Gutachter nicht zurechnungsfähig. Die U-Haft wurde in eine vorläufige Anhaltung umgewandelt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.