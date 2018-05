Asylwerber in NÖ unter Mordverdacht: Beschuldigter in U-Haft

Der Beschuldigte sitzt in U-Haft. - © APA (Sujet)

Jener 25-Jährige, der in einer Asylunterkunft in NÖ einen Mann mit einem Stahlmeißel erschlagen haben soll, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Er zeigt sich zu den Vorwürfen nicht geständig, obwohl ihn Blutspuren an seinen Schuhen schwer belasten.