Niki Lauda nach Lungen-OP in Wien aus künstlichem Tiefschlaf erwacht

Formel-1-Legende Niki Lauda soll nach seiner Lungentransplantation am Samstag aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht sein.

Lauda im AKH Wien aus künstlichem Tiefschlaf erwacht

Der dreifache Formel-1-Weltmeister und Unternehmer hatte sich am Donnerstag einer Lungentransplantation unterziehen müssen. Vonseiten des AKH gibt es dieses Wochenende keine weiteren Informationen zu Laudas Gesundheitszustand, wie es am Samstagnachmittag auf APA-Anfrage hieß. Erst am Montag sollen die Medien informiert werden, sofern der Patient damit einverstanden sei. Die AKH-Ärzte hatten sich am Freitag mit dem Verlauf der Transplantation “sehr zufrieden” gezeigt.