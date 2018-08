Nach Lungentransplantation im Wiener AKH: Ärzte von Lauda "sehr zufrieden"

Niki Lauda geht es nach der am Wiener AKH erfolgten Lungentransplantation den Umständen entsprechend. "Wir sind sehr zufrieden", so Chirurg Walter Klepetko, Chef der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie.

Die Spenderorgan-Zuteilung erfolgte durch die unabhängige Eurotransplant (Leiden) nach klaren Dringlichkeitskriterien. “Da der Patient zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Warteliste für die Transplantation durch die extrakorporale Membran-Oxygenierung (ECMO; maschinelle Sauerstoffanreicherung außerhalb des Körpers; Anm.) am Leben erhalten wurde, bei vollem Bewusstsein war und es keine andere Therapiemöglichkeit gab, kam er sofort in die höchste Dringlichkeitskategorie für ein Spenderorgan”, sagte der Chirurg.