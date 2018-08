Lauda-OP sorgt auch im Ausland für Wirbel

Die Lungentransplantation von Österreichs ehemaligem Formel-1-Star und Airline-Gründer Niki Lauda sorgt auch im Ausland für Furore. Lauda wurde gestern im Wiener AKH operiert.

“Bild“: “Niki Lauda in Lebensgefahr. Lungentransplantation! Sein Zustand ist ernst! Die Formel 1 in Sorge um einen ihrer Größten! Niki Lauda (69) musste sich gestern einer Lungentransplantation in Wien unterziehen. Schon bei den letzten zwei Formel-1-Rennen in Hockenheim und vergangenen Sonntag in Budapest vermissten alle Fans an der Strecke den Mercedes-Aufsichtsratschef.”

“La Gazzetta dello Sport” (Italien, online): “Lauda, Lungentransplantation: Jetzt ist er in ernstem Zustand. Der Ehrenpräsident von Mercedes wurde in Wien operiert und das Krankenhaus gab bekannt, dass es erfolgreich war. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister und ehemalige Ferrari-Pilot Niki Lauda befindet sich im Wiener AKH-Krankenhaus in einem kritischen Zustand.”

“The Sun” (England, online): “Nik OP-Schrecken. Formel-1-Legende Niki Lauda erholt sich von einer Lungentransplantation. Der nicht-geschäftsführende Präsident von Mercedes (69) hatte den Eingriff in Wien, nachdem er mit Grippesymptomen eingeliefert wurde. Das Wiener Allgemeine Krankenhaus sagte, der Österreicher würde unter einer ‘schweren Lungenerkrankung” leiden. Der F1-Titan hatte 1976 in einem beinahe tödlichen Crash schwere Verbrennungen erlitten und kam unglaublich in den Sport zurück, indem er ein Jahr später seine zweite Weltmeisterschaft gewann.”

“El Pais” (Frankreich, online): “Die Formel 1, Niki Lauda hängt in der Schwebe. Der dreifache Weltmeister aus Österreich, in kritischem Zustand in einem Wiener Spital aufgenommen, versucht eine Lungentransplantation zu überstehen. Niki Lauda, einer der charismatischsten Weltmeister der Formel-1-WM der vergangenen Jahrzehnte, befindet sich im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) weiter in kritischem Zustand. In diesem Zusammenhang ist es wert, den fürchterlichen Unfall, den Lauda 1976 auf dem Nürburgring hatte, in Betracht zu ziehen.”