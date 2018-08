Am Freitag startet der Neustifter Kirtag in Wien-Döbling mit einem tollen Programm und vielen Highlights.

Am Freitag startet der Neustifter Kirtag in Wien-Döbling mit einem tollen Programm und vielen Highlights. ©vienna.at

Am Freitag startet der Neustifter Kirtag in Wien-Döbling mit einem tollen Programm und vielen Highlights. ©vienna.at

Neustifter Kirtag in Wien lädt zum Traditionsfest: Das Programm 2018

Am 17. August startet der alljährliche Neustifter Kirtag. Im 19. Wiener Gemeindebezirk, genauer gesagt in Neustift am Walde, wird bis 20. August das Traditionsfest mit einem bunten Programm und vielen Highlights gefeiert. Wir haben die wichtigsten Infos für Sie.

Der Neustifter Kirtag hat sich bereits zu einem Traditionsfest für die Wiener entwickelt. Zahlreiche Besucher strömen jährlich im Dirndl und in der Lederhose zum Kirtag, der für Jung und Alt ein vielseitiges Programm zu bieten hat und für Spaß bei der ganzen Familie sorgt.

Dirndl, Lederhose, Spiel & Spaß am Neustifter Kirtag in Wien-Döbling Folgende Heurige sind am Neustifter Kirtag vertreten und sorgen für das leibliche Wohl der Besucher: Eischer’s Kronenstüberl, Fuhrgassl-Huber, Friseurmüller, Buschenschank zum “Schiefen Giebel”, Prager Annette, Schreiberhaus, S’Pfiff, Buschenschank und Weingut Wolff, Weinhof Zimmermann, Zeiler am Hauerweg, Dorfschenke Neuwald und Buschenschank Rath.

Das Programm zum Neustifer Kirtag 2018 Freitag, 17. August 2017

Ab 18:00 Uhr: Eröffnung beim Zeiler am Hauerweg – Rathstraße 31

Anschließend: Traditioneller Umzug mit der Hauerkrone

Ab 22:00 Uhr: Afterparty im Klub Kattus

Samstag, 18. August 2018

Kirtag startet ab 14:00 Uhr

Ab 22:00 Uhr: After Party im Klub Kattus

Sonntag, 19. August 2018

Feldmesse Ab 10:00 Uhr: Friseur Müller, Hameustraße 30-31

Ab 14:00 Uhr: Treffpunkt Fuhrgassl-Huber, Neustift am Walde 68 anschließend traditioneller Umzug der Weinhiata

Ab 15:00 Uhr: Hiatabaumaustellen “Schiefer Giebel”, Rathstrasse 30

Montag, 20. August 2018

Ab 18:00 Uhr: Traditioneller Umzug der Hauerkrone durch Neustift am Walde Hardfacts zum Neustifter Kirtag

Von 17. bis 20. August 2018

Neustift am Walde

Rathstraße, 1190 Wien

Anreise: Autobuslinie 35 A, Station: Neustift am Walde

Eintritt: Frei

Programm & Standplan finden Sie hier!