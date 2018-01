Neues Blogger-Festival “Colours Of Life” in der Ottakringer Brauerei

Das "Colours Of Life"-Festival findet erstmals in der Ottakringer Brauerei statt - © Ottakringer Brauerei / Christina Karagiannis

Am Samstag, den 24. Feburar 2018, trifft sich die heimische Blogger-Szene in der Ottakringer Brauerei zum ersten “Colours of Life”-Festival, bei dem auch die Wahl zum “Top-Blogger des Jahres” stattfinden wird.