Neues Austria-Stadion in Wien-Favoriten soll violetten Kunstrasen bekommen

Im neuen Austria-Stadion soll rund um das Spielfeld ein violetter Kunstrasen verlegt werden. - © APA (Sujet)

Nicht nur die Ränge des neuen Austria-Stadions sollen in den Vereinsfarben erstrahlen: Rund um das gesamte Spielfeld soll ein violetter Kunstrasen verlegt werden, teilten die Favoritner am Mittwoch mit. Dies inkludiere auch die beiden Coaching-Zonen sowie die Aufwärmbereiche der Wechselspieler, hieß es in der Aussendung der Wiener Austria.