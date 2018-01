NEOS haben “Wahlcountdown” in Baden eingeläutet

NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini verwies einmal auf die Wichtigkeit “enkelfitter, nachhaltiger” Politik. In diesem Zusammenhang bekräftigte sie die Forderung nach einer “Schuldenbremse” in der niederösterreichischen Landesverfassung. Die NEOS stünden zudem für Wirtschaft und Umwelt. Es gehe darum, “Kontrolle in den niederösterreichischen Landtag” und “Bewegung nach Niederösterreich” zu bringen. Ein Kontroll- und Transparenzpaket will die pinke Partei bereits kommende Woche präsentieren, kündigte die Spitzenkandidatin an.

Strolz und Collini beim Wahlkampfabschluss