Nach Steger-Sager über Auslandskorrespondenten: Regierung mahnt zur Sachlichkeit

Kurz und Strache plädieren für eine Versachlichung der Debatte. - © APA

“Emotionen runter”: In der Debatte rund um die Aussage von FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger, der Streichungen bei den Auslandskorrespondenten des ORF in den Raum stellte, mahnte die Regierung am Mittwoch zur Sachlichkeit.