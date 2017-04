Muttertag: Voraussichtlich werden mehr Blumen verschenkt als zum Valentinstag

Dauerbrenner zum Muttertag: Blumen - © dpa (Sujet)

Am zweiten Sonntag im Mai ist es wieder soweit: Es ist Muttertag. Dieser findet heuer am 14. Mai statt. Der Handelsverband hat sich angeschaut, was die Österreicher über den Tag wissen und was sich Mütter zu ihrem Ehrentag wünschen.