Persönliche Geschenk-Idee von Manner: Schnitten mit Namen nach Wunsch

Mit den individualisierbaren Schnitten-Packungen konnte Manner Anfang 2016 zahlreichen Fans große Freude bereiten. Die zeitlich limitierte Aktion war ein Riesenerfolg. Ab sofort gibt es die beliebte personalisierte Schnitte wieder – ebenfalls nur für einen begrenzten Zeitraum bis 14. Mai 2017.

Vorgefertige Versionen im Handel erhältlich

Die personalisierte Schnitte kann man unter diesem Link bestellen. Zusätzlich sind im Lebensmittelhandel 8er Schnittenpackungen mit “Mama, Papa, Oma, Dich, Schatzi, Freunde…mag man eben” erhältlich. “Mama mag man eben” bietet sich perfekt als Muttertagsgeschenk an.

€ 9,90 kostet der Geschenkkarton mit acht Packungen Original Neapolitaner Schnitten von Manner. Darüber befindet sich eine hochwertige Kartonschleife, auf die der gewünschte Name in Verbindung mit dem Spruch “mag man eben” aufgedruckt ist. Die maximale Zeichenanzahl für Vor- und Spitznamen sind 15 Zeichen, die Versandkosten belaufen sich in Österreich auf € 4,90 – ab € 49 (5 Packungen) ist die Lieferung versandkostenfrei.

Riesenerfolg: Personalisierte Schnitten von Manner

“Die individualisierbare Schnitte war 2016 ein Riesenerfolg. Innerhalb von drei Monaten wurden mehr als 10.000 Bestellungen abgewickelt. Die durchschnittliche Conversion Rate auf meineschnitte.at waren 13%”, freut sich Manner Marketingleiter Ulf Schöttl. Das hat auch die Expertenjury der Gesellschaft für Prozessmanagement überzeugt und sie hat Manner für diese Aktion den Innovation Award 2016 verliehen.

