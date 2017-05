Mordversuch mit Regenschirm: Gesuchter Mann am Westbahnhof festgenommen

Ein 25-jähriger Mann wurde am Montag, den 22. Mai 2017 auf Grund einer Festnahmeanordnung am Wiener Westbahnhof in Haft genommen. Bereits am 21. Mai 2017 attackierte er in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Penzing seine Lebensgefährtin mit der Spitze eines Regenschirms und verletzte sie im Gesichtsbereich schwer.

Lebensgefährtin mit Regenschirm attackiert und schwer verletzt

Es besteht keine Lebensgefahr. Der 25-Jährige befindet sich in Haft. Er selbst gibt an, dass er sich auf Grund seiner Alkoholisierung an den Vorfall nicht erinnern könne. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen.