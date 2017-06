Mögliche NEOS-Kandidaten müssen sich bei Hearing beweisen

Auch Beate Meinl-Reisinger wird voraussichtlich für die NEOS kandidieren. - © APA (Sujet)

Am kommenden Donnerstag präsentieren sich die möglichen NEOS-Kandidaten bei einer Mitgliederversammlung in Brunn am Gebirge. Das Hearing soll im Rahmen einer Art Messe abgehalten werden, wobei die Bewerber an eigenen Ständen Rede und Antwort stehen. Auch über das Nationalratswahlkampfbudget von 2,5 Mio. Euro wird abgestimmt.