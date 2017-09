Mit dem Bus direkt und gratis ins huma eleven in Wien-Simmering

Mit der Eröffnung des zweiten Bauteils des huma eleven am 28. September wird das bestehende Angebot auf 90 Shops erweitert. Mit dabei sind u.a. Mode-Größen wie TK Maxx, Modepark Röther, Kult, Humanic und der Drogerie-Riese Müller. Ausgeweitet wird bereits jetzt die öffentliche Anbindung des Wiener Shopping-Centers mit der neuen Gratis-Direkt-Busverbindung: Von der U3-Station Simmering sowie von Schwechat fährt der Bus in wenigen Minuten ins huma eleven.

Gratis-Direkt-Bus ins huma eleven seit 1. September in Betrieb

Seit Freitag, 1. September ist der neue Gratis-Direkt-Bus in Betrieb. In nur wenigen Minuten verbindet ein Bus das huma eleven mit der U3-Station Simmering, sowie ein weiterer Gratis-Direkt-Bus das huma eleven und Schwechat. Abfahrt ist in Simmering bzw. Schwechat jeweils zur vollen und halben Stunde, vor dem huma eleven jeweils 15 Minuten vor und nach der vollen Stunde.

Eröffnung des Erweiterungsbaus am Donnerstag, 28. September

Am Donnerstag, 28. September ist es dann so weit: Das huma eleven feiert die Eröffnung des zweiten Bauteils. Das Angebot wird damit auf 90 Shops erweitert, vor allem im Modebereich kommen neue Shops zum bestehenden Angebot wie Interspar, H&M und Media Markt dazu: Modepark Röther auf 6.000 m², TK Maxx, Kult, Colloseum, OVS und viele mehr.

Vanessa Mai und Tagträumer im huma eleven

Drei Tage lang, von Donnerstag, 28. bis Samstag, 30 September, bietet das huma eleven ein Eröffnungs-Programm. Highlights sind die Auftritte der österreichischen Band Tagträumer am Donnerstag und des Schlager-Stars Vanessa Mai am Freitag. Darüber hinaus gibt es ein neues Auto zu gewinnen und in allen Shops gibt es Angebote.