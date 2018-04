Bei Aufgabe des Gepäcks nehmen die Eurowings-Passagiere gleich ihre Bordkarte entgegen und machen sich per City Airport Train auf den Weg Richtung Flughafen. “Der CAT City Check-In verfügt über die volle Funkionalität eines Flughafenterminals und ermöglicht den Check-In am Schalter sowie am Automaten”, heißt es per Aussendung am Mittwoch. Der Check-In ist täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet und kann mit einem gültigen CAT-Ticket genutzt werden.

(Red.)