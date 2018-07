Mit Burka verkleidet: Räuber versuchte Bank in Wien-Floridsdorf zu überfallen

Am Freitagvormittag versuchte ein Unbekannter, der mit einer schwarzen Burka, einer Sonnenbrille und Handschuhen verhüllt war, eine Bankfiliale in Wien-Floridsdorf zu überfallen.

Gegen 8.25 Uhr am Freitagmorgen betrat der Tatverdächtige, der mit einer schwarzen Burka verkleidet war, eine Bankfiliale Am Spitz in Wien-Floridsdorf und versuchte diese zu überfallen. Er bedrohte einen Kunden (54 Jahre) und zwei Mitarbeiterinnen mit einer Pistole.